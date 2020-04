El cantante Jean Paul Santa María incursionó en el negocio de la venta de mascarillas que promociona a través de sus redes sociales debido a la pandemia del coronavirus que azota al mundo.

Jean Paul, Olinda Castañeda también está vendiendo mascarillas y ha recibido muchas críticas online. ¿Estás preparado para lo mismo?

No he visto lo que me comentas, pero me parece lamentable. Sin embargo, entiendo porque en estos momentos el que menos está atravesando un estrés increíble.

Efectivamente, mucha gente está entrando en pánico...

Esto del coronavirus nos agarró con los ‘pantalones abajo’ y la gente está como loca, viendo cómo sus negocios se les caen, los chicos piden comida, gente que está atravesando situaciones de salud gravísimas y un largo etcétera.

Entonces, ¿no tienes problemas con las críticas?

Las personas estamos atravesando momentos de estrés en general. Hay quienes enfocamos ese estrés en salir adelante y buscar soluciones, y también están los que que necesitan ver la vida de otros para criticarla. No lo juzgo, pero no comparto esa forma de actuar. En lo personal, no puedo dejar de generar ingresos porque tengo una familia que mantener: mi esposa, mis hijos y mis padres, y no quiero que les falte nada.

