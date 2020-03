El cantante de cumbia Leonard León comentó que hoy cumplirá su día 14 de aislamiento y podrían darle de alta porque ya no tiene los síntomas del coronavirus; sin embargo, seguirá en cuarentena.

“Hoy cumplo mi día 14 en aislamiento y hace cuatro días que no tengo fiebre. Todos los días me llaman los médicos del Ministerio de Salud y me dicen que estoy superando al coronavirus. Si todo va bien, el día 15 me vendrá a visitar un doctor, me tomarían una nueva prueba y si resulta negativa podrían darme de alta”, precisó Leonard León.

¿Eso significa que podrías salir a la calle?

No. Significa que he superado al coronavirus, pero mi cuerpo aún se encuentra vulnerable y sé que debo seguir en cuarentena. No quiero exponer a mi familia, ni a mis vecinos. Cuando todo esto acabe me haré unos exámenes en los pulmones para descartar cualquier problema posterior.

Olenka (Cuba) comentó en redes sociales que extraña su casa, su cama...

La entiendo, uno siempre se acostumbra a sus comodidades. Ella y mi bebita son mi fortaleza, sabe que todo pasará pronto y estaremos juntos nuevamente. Cuando ya pueda salir tendré que desinfectar mi casa y rehacer nuestra vida.

¿Qué te parece la cantidad de detenidos que no acatan la cuarentena?

Hay mucha irresponsabilidad en la gente, este virus no es un juego, ataca a personas de cualquier edad.

¿Y cómo has hecho para soportar estos 14 días?

La música ha sido esencial, escuchando lo que me gusta y aprendiendo otros géneros. Además de series y películas.

