Paula Manzanal comentó que esta pandemia del coronavirus y las medidas dictadas por el gobierno para hacer frente al COVID-19 están afectado su trabajo en redes sociales, pero entiende que se deben acatar ‘por el bien de todos los peruanos’.

Esta situación debe afectar tu trabajo en las plataformas digitales.

Sí, porque no me llegan los envíos de DHL, Fedex, Serpost, pues no están trabajando. Estoy paralizada

¿Esos envíos son de pagos y marcas a promocionar?

A sí es. La ropa semanal que me mandan no me llega y algunas empresas han suspendido las promociones porque la mayoría las fabrican en China. Esto afectó a todos. Solo me quedan un par de empresas activas.

Tú trabajas en redes sociales, imagínate las amas de casa que se ganan el día a día vendiendo en las calles.

Es muy doloroso. Yo le sigo dando trabajo a 4 personas y les he pedido que trabajen desde sus casas, todos debemos apoyarnos en estos momentos.

¿Cómo vives la cuarentena?

Con mi hijito en casa y mi familia. Me quedé en Perú, ya llevo 18 días aquí.

Debe ser complicado porque estás acostumbrada a viajar.

Eso es secundario porque lo hago por mi trabajo, lo que importa ahora es acatar las disposiciones del gobierno para parar esta enfermedad, es una tarea de todos.

VIDEO RELACIONADO

Coronavirus: Declaraciones Martín Vizcarra (Trome)