Federico Salazar y Verónica Linares llamaron la atención a un reportero de América Noticias por no usar la mascarilla y mantener su distancia al momento de realizar una entrevista a un médico infectólogo. Sin embargo, el especialista al escuchar esta reprimenda pidió a los conductores del noticiero no crear una psicosis y les recordó que la mascarilla no protege del Coronavirus, causando cierta incomodidad en ambas estrellas del canal.

“Daniel, una recomendación. Nosotros le estamos pidiendo a la gente que tenga un metro de distancia y tenemos que decirte que cuando hagamos entrevistas presenciales hay que guardar cierta distancia y también usar las mascarillas, que tengo entendido se han proporcionado a todos los reporteros, porque tanto tú como el doctor son personas que van a tener contacto con personas que podrían estar contagiadas”, dijo Verónica Linares.

“Sobre todo por el efecto ejemplar que tiene instruir al público y vamos a insistir en eso cada vez que se pueda”, agregó Federico Salazar.

“Federico, lo que pasa es que la mascarilla no tiene impacto a nivel externo. Si yo tuviera mi tos, yo me alejo, pero yo estoy sano, felizmente. El riesgo no existe entre nosotros que quede claro. Incluso acá veo a una persona con su mascarilla y seguro está resfriado y debe usarlo o estar en su casita”, respondió el Dr. Ciro Maguiña, infectólogo y Vice Decano del Colegio Médico del Perú.

“Nos referimos a las mascarillas N-95”, replicó Verónica Linares.

“Esas son para el paciente enfermo o el médico que lo está atendiendo o la enfermera. Ellos sí deben usar la máscara”, volvió a contestar el especialista.

“Pero nos referimos a los pacientes asintomáticos, también nos han dicho que debemos tener cuidado”, insistió la conductora de América Noticias con cierta incomodidad.

“El asintomático puede contagiar, el que tiene coronavirus, eso se sabe ahora. Pero yo no tengo esa enfermedad ni el reportero. En este momento no tiene valor científico hacer la psicosis de la máscara”, aclaró el infectólogo.

Federico Salazar y Verónica Linares reprenden a periodista y médico los tilda de alarmistas