Giuliana Rengifo, quien acaba de regresar de su gira por Europa con sus compañeras de ‘El Reencuentro’, Marina Yafac y Alhely Cheng, contó que cuando llegaron al aeropuerto de Italia tuvieron que pasar por un control de sanidad.

“Cuando entras a Italia, nosotras fuimos dos veces, en el aeropuerto hay personal de salud que te mide la temperatura para descartar el coronavirus. Nosotras pasamos por eso y cada vez que pasábamos era un alivio... ves al 80 % de la gente con mascarilla, pero después todo está bien”, afirmó.

¿Ustedes no usaron mascarillas?

No, porque creo que las usan las personas que tienen el virus. Nosotras estuvimos enfermas, pero fue porque las tres somos asmáticas, así que nos quedamos en el departamento, no salimos porque teníamos que cuidarnos para seguir trabajando, y ya estábamos medicadas. No era un tema del coronavirus, sino asmático.

“Sí sabía que en Italia hay un alto índice de afectados por el coronavirus, pero no es en todo el país. Nosotras trabajamos en Roma y la gente fue a nuestro show, no usaba mascarillas, y nos tomamos fotos con el público, todo bien”, añadió.

Leonard

A su vez, Leonard León contó que logró salir de Milano, a donde había llegado el último sábado junto a John Kelvin y Toño Sosaya para ofrecer unos shows, después que el gobierno italiano decretó el cierre de las entradas y salidas de toda la región de Lombardía.

“La noche del sábado llegamos a Milano, pero horas después tuvimos que abandonar la ciudad por el decreto del gobierno italiano, y los shows se cancelaron. Ahora estamos en Firenze donde tenemos otra presentación y luego cerramos la gira en Madrid”, comentó Leonard.

En otro momento dijo que las medidas sanitarias son extremas.

“Hay mucho control por las autoridades y estamos teniendo mucha precaución en todos los lugares que vamos y, claro, hay que tener mucha higiene para evitar el contagio. Sin embargo, en Roma todo ha sido mucho más tranquilo y la gente realiza sus actividades con normalidad”, añadió.

Por último, dice que espera terminar la gira sin mayores contratiempos y volver a Lima para el cumpleaños de su hija en las próximas semanas. (M.C./ E.C.)