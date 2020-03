Se hizo conocida como la imitadora de Ruth Karina gracias a su participación en Yo Soy. Angie González dio positivo a la prueba de Coronavirus y denuncia negligencias de parte del Ministerio de Salud en la detección de casos,

Angie González cuenta que ella llegó el 6 de marzo a Perú tras realizar shows en España. “Yo me encuentro en la ciudad de Piura, estoy sumamente preocupada, yo he llegado el día viernes 6 de Madrid, el control en el aeropuerto no es eficaz, si yo no me acercaba a los centros de salud yo seguiría (...) a mí me han contagiado”, revela la cantante sobre su situación.

La imitadora de Ruth Karina en Yo Soy se mostró muy indignada con el actuar del MINSA. “El día lunes 9 yo presentó dolor de cabeza, pero nada más, yo ahorita no tengo ningún síntoma, yo me acerco a los centros de salud porque MINSA brila por su ausencia, en el aeropuerto no me hicieron nada, yo exigí que me hicieran, a mí me han dado la respuesta recién en Piura. Me comuniqué con MINSA, pero nadie me respondía, no había una respuesta, no había nada. Yo agarré, pensé y dije me voy a hacer el descarte ya que nadie se acerca, si no estás muriendo no te atienden, es un trato muy malo para las personas que están pasando esa situación”, comenta Angie González.

Además, Angie González explica que se encuentra aislada en un hostal y sin comer. “Yo ya tenía el viaje programado para Piura, desconozco lo que me está pasando, recién me han dado la respuesta ayer. El único sintoma que tuve fue dolor de cabeza, tipo migraña y nada más, yo no tengo ningún tipo de malestar”, indica la cantante.

El número de contagiados de coronavirus en el Perú subió a 86, en el primer día de aislamiento total obligatorio dispuesto por el presidente Martín Vizcarra para evitar el contagio. La última actualización contaba 71 infectados la noche del último domingo.

El mandatario declaró Estado de Emergencia Nacional por un plazo de 15 días frente de la pandemia del coronavirus, que llegó a nuestro país hace exactamente una semana con el paciente cero, un trabajador de una conocida aerolínea.

