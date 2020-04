Coronavirus Perú | En medio de la cuarentena por el COVID-19, Edith Santos, quien se hizo popular por interpretar a Johanna San Miguelito en El wasap de JB, contó el terrible drama que vive dada la coyuntura. La actriz cómica pidió ayuda para su hija recién nacida que no ha podido recibir los controles médicos de rigor.

La actriz cómica precisó que no ha sido beneficiada con ningún tipo de bono estatal y ahora pide ayuda para solventar sus gastos en medio de esta emergencia nacional.

“Ella (su bebé) necesita muchas cosas y no cuenta con sus vacunas. Esta situación choca mucho. No me ha tocado el bono ni la canasta”, indicó la actriz al programa 'Tengo algo que decirte’ que tambien le llevó algunos productos para aliviar sus necesidades.

Para cualquier tipo de ayuda comunicarse al 929337495.

El drama de Johanna San Miguelito

CRÍTICAS AL PROGRAMA

El programa “El Wasap de JB”, dirigido por Jorge Benavides, recibió diversas críticas en redes sociales luego que emitiera un polémico sketch sobre las diversas situaciones que viven los beneficiarios del bono de S/380 al momento de cobrar.

Como se sabe, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, dispuso un bono de S/380 soles para las familias en situación de pobreza y extrema pobreza en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

En el sketch del programa humorístico, los cómicos quienes interpretaron a personas de bajos recursos hablan de una forma peculiar, lo que genera las burlas de los demás integrantes.