Coronavirus Perú | A través de su cuenta de Instagram, Jossmery Toledo alzó su voz de protesta para ayudar a aquellos policías que han denunciado no tener los implementos necesarios para protegerse del coronavirus durante su patrullaje diario en las calles.

La expolicía compartió una publicación que denunciaba que los efectivos del orden no contaban con los implementos como mascarillas para protegerse del COVID-19 en el Estado de emergencia.

“Esto es cuando hablaba de la injusticia para mis colegas o excolegas. Si ustedes no pueden defenderse ni reclamar, yo puedo hacerlo de alguna manera”, escribió Jossmery Toledo.

CELEBRÓ EN CUARENTENA

El estado de Emergencia nos obliga a permanecer en casa. Es por esta razón que la celebración de cumpleaños también es distinta. Así lo dio a conocer Jossmery Toledo, quien hoy cumplió 28 añitos.

“Feliz cumpleaños para mi. Muchas gracias a las personas que se acordaron desde las doce de la noche y no puedo creer como pasa rápido el tiempo. No me arrepiento de lo vivido, porque siempre sacas muchas experiencias", menciona Jossmery Toledo en su cuenta de Instagram.

