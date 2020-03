Pese a que el avance del coronavirus sigue en el Perú, algunas discotecas en Lima abrieron sus locales irresponsablemente el último fin de semana horas antes que el presidente Martín Vizcarra declare Estado de Emergencia en el Perú. Un periodista de ‘Magaly Tv. La firme’ recorrió varios locales nocturnos, entre ellos, la discoteca Xander, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Pese a que solo habilitaron el primer piso, el administrador del local indicó que está “respetando el aforo” porque, según él, había menos de 300 personas.

El dueño del local, quien se identificó como Gustavo, sostuvo que los baños de la discoteca estaban limpios, que tenían jabón líquido, papel higiénico y que la limpieza se estaba haciendo con lejía, sin embargo, cuando las cámaras del programa de Magaly Medina ingresaron a lose servicios higiénicos comprobaron que no era cierto.

Uno de los asistentes a la discoteca llamó la atención por mostrarse reacio al coronavirus, agregando que no se contagiaría del COVID-19. “Yo te hago una pregunta, si la enfermedad ataca, ataca a la gente débil, que no se alimenta, que no come bien. ¡Yo me alimento bien!”, concluyó el joven, quien también agregó que no había más de “200 personas” en el lugar.

Joven irresponsable hizo comentario sobre el coronavirus. (Magaly Tv. La firme)