Un grupo de personas que no respetaron la cuarentena por el coronavirus, jugaron pichanguita y luego se fueron a tomar cerveza en Villa María del Triunfo fueron consultados por qué no respetaban el Estado de Emergencia Nacional y si no tenían miedo de infectarse del COVID-19.

“¿Cómo saben que sus compañeros no están infectados?”, preguntó la reportera de ‘Magaly Tv. La firme’.

“Porque todos nos conocemos”, respondió uno de ellos.

Mientras otra persona respondió que su esposa lo molestaba mucho y que quería “salir” a desestresarse con sus amigos del barrio jugando una pichanguita.

El gobierno peruano decidió declarar Estado de Emergencia Nacional por 15 días “por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del coronavirus”.

Coronavirus: Grupo de personas jugaron pichanguita y no respetaron cuarentena