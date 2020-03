Leonard León pasó por los controles médicos a su llegada al aeropuerto de Lima. Así se puede ver en un video al que tuvo acceso Trome.pe.

El cantante se muestra bastante asustado e indicó que pasará la noche en un hotel porque tiene miedo de contagiar a sus pequeños. Olenka Cuba le pide ayuda al Ministerio de Salud porque ella no puede hospedarlo en su casa. "Yo sólo le pido al Ministerio de Salud que nos ayude porque yo no lo puedo meter a mi casa, tengo una niña muy bebita. Ahorita no sé como voy a hacer, estamos pensando en meterlo en un hotel, aislarlo, por mi hijita no puedo”, precisó con preocupación sobre la salud de Leonard León.

Acerca del viaje de Leonard León a Perú, Olenka Cuba contó que ninguna autoridad peruana los trajo. “ Ellos han salido por sí solos. Lo que yo sé es que ellos no han comprado el pasaje, el productor que los llevó compró el pasaje. Desde antes querían salir, pero no habían vuelos”, contó la pareja del cantante.

Olenka Cuba también afirmó sentirse bastante decepcionada por la actitud de los peruanos hacia el caso.“Pido al MINSA que los ayude porque ellos han estado bien mal allá, no demostraron estar tan mal para la tranquilidad de las personas. Acá en el Perú somos muy (...) la gente es muy egoísta (...) la gente no se pone en el lugar de uno, no se pone, ellos que hacían allá si ellos solo habían por dos semanas, no tenían dinero, cómo iban a alimentarse. Atemorizada he estado porque tenia miedo de que se quedaran allá sin comida, sin hospedaje, de dónde iban a sacar ellos para alimentarse, no tenían cocina, ni siquiera para que ellos se cocinaran. Ellos no han pagado nada gracias al productor, pero hasta cuándo. Impotencia ha tenido, cómo en los peores momentos el mismo peruano no apoya, al contrario es egoísta", finalizó la pareja de Leonard León.

Leonard León pasa por los controles médicos en el aeropuerto

VIDEOS RELACIONADOS

Olenka León sobre síntomas de Leonard León

Leonard León logra abandonar Italia y regresa a Perú para ponerse en cuarentena por coronavirus

TAMBIÉN PUEDES LEER

Leonard León llega a Lima tras gira en Italia y su pareja Olenka Cuba pide ayuda al MINSA: “Yo tengo una niña bebita, yo no lo puedo meter a mi casa”

Leonard León logra abandonar Italia y regresa a Perú para ponerse en cuarentena por coronavirus

Giuliana Rengifo y Leonard León pasaron controles por coronavirus