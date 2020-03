El cantante Luigi Carbajal espera que sus compañeros Leonard León y Lucho Cabrejos se mantengan en cuarentena para superar el coronavirus tras dar positivo en los exámenes de despistaje.

“Con Leonard no he hablado, pero espero que siga en aislamiento siguiendo las indicaciones de los médicos y pueda recuperarse rápido para que vuelva a estar con su familia. Sin embargo, sí estoy en comunicación con Lucho Cabrejos, quien también ha dado positivo y está aislado en un hotel porque no quiere convertirse en un foco infeccioso”, dijo Luigi.

La situación de Lucho Cabrejos sería un poco más complicada porque es diabético y tiene síntomas como fiebre, tos y mucha agitación. “Lucho es diabético y está en contacto con su médico, pues aunque tiene calentura, se encuentra agitado y tiene tos, le han dicho que no lo pueden evacuar a un hospital. Por ahora él está cubriendo con todos sus gastos”, agregó el cantante.

Además, calificó de irresponsable a John Kelvin por haber viajado a Japón cuando puede estar contagiado del coronavirus. “John Kelvin es mi amigo, pero ha sido muy irresponsable al viajar a Japón después de haber estado en Italia y España, que son focos infecciosos. Igual, espero que esté bien de salud y le vaya cada día mejor”, añadió.

Finalmente, contó que cumple el aislamiento junto a su madre e hijos. “Llegué el domingo de Nazca y decidimos estar todos juntos porque la situación se está agravando”, dijo.

SE DEFIENDE

De otro lado, John Kelvin se defendió de las críticas que ha recibido por viajar a Japón, a pesar que estuvo con Leonard León en la gira por Europa. “Si a ustedes les preocupa si tengo Covid-19, déjenme decirles que estoy totalmente sano y saludable, gracias a Dios a pesar que muchas personas de repente quisieran que lo tenga. Les informo que no tengo coronavirus”, dijo el cantante en una transmisión que hizo en su página oficial. Asimismo, señaló que suspendió las presentaciones que iba a realizar en Japón.