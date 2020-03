Se fue de avance. Leonard León no aguantó las críticas que le hizo Rodrigo González y le respondió con todo. El conductor de televisión indicó que el cantante fue negligente e irresponsable al volver a Perú tras presentar síntomas del Coronavirus por su estadía en Italia.

“Y salió hablar el idiota ese. A mí que me importa lo que tú pienses. Yo sé cómo actué, según indicanciones del MINSA, pedazo de atorrante”, fue el mensaje que publicó el cantante en su Instagram en alusión a las críticas que recibió de Rodrigo González.

Rodrigo González utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse en contra del actuar de Leonard León. “Lamentable de verdad, ver cómo Carloncho, el impresentable este (refiriéndose a Ricardo Rondón) y todo su grupete defienden a Leonard León porque me imagino que como les está dando el enlace habrán quedado en que :’Ayúdame, para que no me ataquen en las redes, para que la gente no me critique’ ¿No? ‘Esa foto es de otro día, es del sábado’”, dijo bastante ofuscado ‘Peluchín’.

“Si vienes de viaje de Europa y presentas síntomas ¿cómo vas a justificarte diciendo que tú no sabías que eras positivo en coronavirus y que ahora ya te lo están confirmado? No tomaste las precauciones del caso y te están defendiendo porque me imagino que es el pacto para haber hecho el enlace y que les des esta lamentable primicia que ellos (en “En boca de todos”) lo tomarán como un premio”, agregó.

HACE AMENAZA

Leonard León se mostró furioso contra la usuaria que lo denunció por estar en la calle sin mascarilla al regreso de su viaje a Italia.

“Vas a tener que demostrarme una vez que pasé todo esto que estuve paseando y tomando desayuno en un mercado irresponsablemente. Ya te tenemos identificada porque no voy a permitir que generes miedo a todos los peruanos. Tus propios vecinos me dieron todos tus datos, así hayas desactivado tu facebook”, fue lo que escribió Leonard León en su cuenta de Instagram. De este modo, el cantante amenaza a usuaria que lo denunció por permanecer sin mascarilla en la calle.

DIO POSITIVO

El cantante Leonard León confirmó en el programa ’En boca de todos’ que es portador del coronavirus. Como se recuerda, el intérprete llegó al Perú procedente de Europa, el pasado viernes, con síntomas de esta enfermedad. Cinco días después, reveló los resultados en TV y contó detalles de su estado de salud.

“Ayer a las 7:20 de la noche recibí la llamada de una doctora del centro de epidemiología para decirme que mi resultado fue positivo. Sí, tengo el coronavirus”, dijo el cantante en el programa de América TV.

“Fue una noticia bastante lamentable que la tomé con tranquilidad. La doctora me dijo que este virus no me va a matar pero que siga las recomendaciones de la cuarentena”, precisó el cumbiambero desde su aislamiento en un hotel.

Rodrigo González sobre Leonard León

