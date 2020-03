Da la cara. Leonard León fue entrevistado “En Boca de Todos sobre” sobre las preocupaciones y miedos que sienten sus vecinos tras que se hiciera público que el cantante dio positivo a coronavirus. El cantante aprovechó la entrevista para mandar un mensaje a los habitantes del condominio donde residen,

Leonard León indicó que sus vecinos no deben temer al contagio porque él está completamente aislando y cumpliendo las medidas indicadas por el Ministerio de Salud (MINSA). “Doy mi palabra que no saldré”, dijo el cantante en el mencionado espacio televisivo.

“Tengo que ser responsable porque yo sabiendo que tengo el COVID 19, jamás voy a permitir que mis vecinos sean infectados con este terrible virus. Yo quería hacer una aclaración, quería hablar de nuestra llegada a Perú: a pesar de que nos hicieron el examen (...) nos dijeron que podíamos tonar un taxi”, mencionó Leonard León.

Leonard León indicó que está completamente sólo. “Yo bajé con guantes y mascarilla cuando llegué al condominio. Hicieron limpieza al ascensor, desde el sábado yo no he salido de mi departamento”, expresó el cantante sobre las denuncias que hacen sus vecinos sobre su comportamiento.

Por último, Leonard León le hizo promesa a sus vecinos. “No estén con pánico, yo no voy a salir de mi departamento, si no contesto es porque quiero estar tranquilo. Me encuentro bien, estoy encerado y no los expondría . Les doy mi palabra”, finalizó el cantante.

TEMEN CONTAGIO

El cantante se encuentra aislado en su domicilio. Los vecinos muestran su preocupación por temor a ser contagiados. “Yo estoy preocupada. El Presidente, cuando habló de los casos positivos, dijo bien claro que cuando ellos llegaban (de Europa), se iban a aislar. Cuando Leonard León sabía que estaba postivivo, el Presidente y el Ministerio, ¿hizo algo? ¿lo asilaron?”, señaló una de las vecinas de Leonard León.

Leonard León cumple cuarentena en un condominio con más de 3 mil personas. Es por ello que muchos han mostrado su rechazo con la presencia del artista, pues temen ser contagiados de coronavirus. “Los vecinos estamos alarmados con el caso del señor León”, señaló la representante del condominio, quien también reveló que Leonard León no estuvo fuera de su casa tomándose fotos, tal y como indicó Magaly Medina en su programa.

Leonard León se defendió de acusaciones. (En boca de todos)

