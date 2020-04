Coronavirus Perú | El ingreso de Maricarmen Marín a la conducción de ‘Mujeres al mando’ durante la coyuntura del COVID-19 ha generado más de una crítica. Esta vez, Magaly MEdina en la última edición de su programa, arremetió contra la cantante y dijo que ‘no sabe dónde está parada’.

El último viernes, Maricarmen Marín apareció al lado de la periodista Thais Casalino y muchos consideraron que sería en reemplazo de Giovanna Valcárcel, sin embargo, la locutora continúa en el programa y realiza enlaces vía microondas.

Al respecto, Magaly Medina indica que Maricarmen Marín parece ‘un mueble’ pues no interviene mucho en la conducción del magazine de Latina. ¿Serán los nervios de los primeros días?

Magaly Medina sobre Maricarmen Marín

“Han puesto a Maricarmen Marín y ella se nota que todavía no sabe qué está haciendo parada en ese programa de las mañanas. Aún no lo entiende y no lo comprende. En su cabeza todavía no le funciona. ¿Por qué intentar tanto con gente que no tiene preparación periodística para que estén en este programa? ¿Por qué? ¿Son amigos de alguien?”, dijo Magaly Medina.

“Está parada ahí. Es un poste, como una lámpara. Es un mueble, de verdad. Habla poquísimo. Cuando la dejan hablar, se siente todavía perdida", agregó la pelirroja conductora.

Maricarmen Marín se une a 'Mujeres al mando'