El nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, se encuentra cumpliendo la cuarentena en España, uno de los países más golpeados por la pandemia de coronavirus (COVID-19). Es así que desde su confinamiento se animó a contar cuáles han sido sus actividades.

Vargas Llosa confesó que ahora, sin salir de casa, tiene más tiempo para leer. En una entrevista al diario El País, señaló que acabó “Episodios Nacionales” de Benito Pérez Galdós, un compendio de 46 novelas sobre la historia de España.

“Este confinamiento es algo formidable para mí, porque tengo un tiempo para leer como nunca he tenido”, reveló. “Generalmente trabajo mucho por las mañanas, pero dos o tres tardes a la semana tengo siempre algún encuentro, alguna entrevista. ¡Ahora no viene nada!¡Puedo leer diez horas al día!”, comentó al citado medio.

El escritor señaló, además, que la lectura es una compensación “fantástica” en estos tiempos de encierro. “¡Ojalá (la lectura) se incremente gracias a la pandemia!”, afirmó el nobel peruano.

Otro de los temas que tocó el peruano en la entrevista fue la respuesta del Perú ante la crisis sanitaria. “Si no sería difícil explicar que en Perú, con una infraestructura que no está a la altura del desafío, aún no llegue a los cien muertos”, comentó. Sin embargo, afirmó que el país respondió enérgica y rápidamente ante la emergencia.

