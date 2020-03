Coronavirus México | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), convoca todos los ciudadanos del país azteca convocó a abrazarse y besarse en las plazas públicas, como el Zócalo de la capital, una vez que termine la pandemia del Covid-19. Su discurso ha generado todo tipo de críticas.

“Cuando salgamos de esto, voy a convocar a besos y abrazos en el Zócalo y en las plazas públicas para celebrar de esa manera. Me cuesta mucho, llevo décadas saludando y abrazando y besando a mis amigos, amigas, ahora ya no se puede, espero que no tarde mucho” , dijo AMLO en un nuevo pronunciamiento este martes.

Como se recuerda, hasta hace unos días, AMLO seguía recomendando a la población a salir y en sus actividades, daba la mano y abrazos, a pesar de las recomendaciones sanitarias.

Este polémico discurso luego tuvo que cambiarse debido a que el país azteca ingresó a la Fase 2. Debido a esto, el mandatario de México pidió ahora que todos se queden en casa, guardando cuarentena.

Presidente de México convoca a besos y abrazos cuando termine emergencia

BLANCO DE CRÍTICAS

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió a sus ciudadanos que se queden en casa para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

“Ahora lo que queremos es que se retiren todos, que estén en sus casas, con sus familias, ayúdenos también a guardar la sana distancia y que haya higiene”, expresó AMLO en un mensaje difundido la noche del viernes en sus redes sociales.

El mensaje del mandatario llegó luego de que la secretaría de Salud de México informó el viernes de 717 casos positivos de COVID-19 y 12 fallecidos. El balance representa un aumento de 132 casos y cuatro fallecidos en 24 horas.

VIDEOS RELACIONADOS

Laura Bozzo sobre Thalía y el presidente de México