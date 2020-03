El actor Noah Centineo sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al publicar su número de celular. El artista manifestó que decidió comprar un celular para atender a sus fans que se encuentran en aislamiento por coronavirus.

“Básicamente puedes contarme lo que te preocupa. Puedes decirme si quieres hablar sobre la cuarentena, el autoaislamiento, el COVID-19. Puedes decirme si quieres hablar personalmente, cosas que me asustan, cosas que te asustan, cosas por las que estoy agradecido, cosas por las que estás agradecido, lo que sea”, detalló el actor.

Noah Centineo también indicó que desea tener un contacto más personal con sus fanáticos.

“Hace semana y media, dos semanas o así, me he dado cuenta de que realmente quiero poder comunicarme con quien quiera comunicarse conmigo a nivel mucho más personal”, agregó. “Quiero poder escuchar lo que digas y responder, y no quiero hacerlo a través de mensajes privados. Estuve pensando en la mejor forma de hacerlo y esta me parece una idea genial”, dijo.

Para tener contacto con sus admiradores, Centineo contó que se compró un celular. “Así que compré un teléfono nuevo y ese teléfono es exclusivo para hablar con ustedes chicos. Lo estoy haciendo a través de una aplicación. Pero tengo un número de teléfono y eso está bastante bien”, concluye el actor de 23 años.

Centineo dejó el siguiente número en la descripción de su publicación: +1(561)-220-0860.

