Coronavirus Perú I Alexandra Méndez se sumó a la larga lista de usuarios en redes sociales que utilizan Tik Tok para publicar videos y entretener a sus seguidores, sin embargo, uno de los mismos le resultó ofensivo a los usuarios en redes sociales. Aquí te contamos el porqué.

Alexandra Méndez grabó un video donde se observa que baila y simula tener una pistola, el problema es que esta pistola es un gel desinfectante de manos y por cada disparo, la modelo desperdicia uno de los artículos que es vital para protegerse del coronavirus. Los usuarios en redes sociales le dieron con palo porque la escasez de este producto genera alarma entre los peruanos.

“Tienes que tener un poco de empatía, y sobre todo por algunos de tus compatriotas”, “Ni velas, no alcohol... No está bien hacer un gasto innecesario de las cosas que en determinado momento se necesitan, con eso nos demuestras que tienes mucho y puedes emplearlo como mejor te guste y es válido!! Espero que cuando se te agoten puedas adquirirlo con la misma facilidad que lo desperdiciaste! Admite que no fue el momento en estas circunstancias muchas personas estamos sensibles. Es momento de ser empáticos”, se lee en los comentarios de la cuenta de instagram de Alexandra Méndez.

No obstante la modelo hace caso omiso a las críticas y publicó otro video burlándose de estos comentarios: “Ahora van a decir que estoy gastando las velas”. En el video se observa que tiene un montón de gel desinfectante, de este modo, Alexandra Méndez se siente en libertad de gastarlo en hacer Tik Toks.

Alexandra Méndez malgasta gel

VIDEOS RELACIONADOS

Alexandra Méndez sobre Christian Cueva

Alexandra Méndez se defiende tras polémica por mostrar plato de ceviche y decir 'aquí la comida es horrible'

TAMBIÉN PUEDES LEER

Alexandra Méndez ‘La Chama’ recibe una lluvia de críticas por calificar al cebiche de ‘horrible’

Alexandra Méndez, ‘La Chama’, desafía la censura de Instagram con esta foto de su totó

Chama a esposa de Cueva: “Cree que no podrá conseguir otro más bueno y lindo que él”