Coronavirus Perú | A través de su cuenta de Instagram, Andrea San Martín explotó contra aquellas personas que no acatan las medidas del Gobierno durante la cuarentena ahora que se inició la segunda etapa del Estado de Emergencia en el Perú.

Andrea San Martín calificó de ‘imbeciles’ a todos aquellos que hacen caso omiso a los decretos del Estado y se suman a los miles de detenidos que a diario son trasladados por los policías en el toque de queda.

“Aún tengo la esperanza de que los imbéciles de esta sociedad acaten las medidas solicitadas por el presidente y, de esa manera, retomemos nuestras labores por todos los demás que necesitamos trabajar por uno mismo o por nuestra carga familiar porque no todos estamos en planilla ni tenemos beneficio alguno que no sean trabajar a diario”, escribió en su cuenta de Instagram.

ANDREA SAN MARTÍN RESPONDE A CRÍTICAS

Muchos usuarios en redes sociales cuestionan su cambio de aspecto físico tras convertirse en mamá. Ella ya habló sobre su aumento de peso y ahora ha decidido dar una respuesta ejemplar a quienes le piden que se arregle.

La conductora de televisión utilizó su cuenta de Instagram para responder a las críticas. “Oigan, en buena onda como siempre me ponen , ustedes si me siguen realmente me dan risa cuando me dicen por qué no te arreglas, claro, en buena onda NO TENGO TIEMPO, mi prioridad es mi trabajo y mis hijas por ahora”, menciona Andrea San Martín en su cuenta de Instagram.

“No es que no sepa que me falta retocarme las cejas, no es que no sepa que me subí 10 kilos porque ya hablé de eso. Lo sé, como muchas que me están viendo que llevan un mes y no pueden irse a la peluquería, ya lo sé”, continúa la exmodelo.

