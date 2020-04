Coronavirus Perú | Nuevamente, Andrea San Martín se dirigió a todas aquellas personas que no acatan las medidas de aislamiento social que dictó el Gobierno para frenar el coronavirus y los tildó de lacras que no ayudan a la sociedad.

En un nuevo video, explicó que existen jóvenes que se consideran que nunca contraerán el virus del COVID-19 y, por ende, desobedecen las medidas y abandonan sus viviendas poniendo en riesgo a los demás.

“Los negocios no van a abrir y van a seguir perdiendo por gente como tú, con un cerebro pequeño (...) Si eres una lacra para esta sociedad entonces no sigas jodiendo, ya jodiste a los de tu costado, no jodas al mundo”, señaló Andrea San Martín.

Andrea San Martín vuelve a arremeter contra los que no acatan cuarentena y los llama lacras

Andrea San Martín explotó contra aquellas personas que no acatan las medidas del Gobierno durante la cuarentena ahora que se inició la segunda etapa del Estado de Emergencia en el Perú.

Andrea San Martín calificó de ‘imbeciles’ a todos aquellos que hacen caso omiso a los decretos del Estado y se suman a los miles de detenidos que a diario son trasladados por los policías en el toque de queda.

“Aún tengo la esperanza de que los imbéciles de esta sociedad acaten las medidas solicitadas por el presidente y, de esa manera, retomemos nuestras labores por todos los demás que necesitamos trabajar por uno mismo o por nuestra carga familiar porque no todos estamos en planilla ni tenemos beneficio alguno que no sean trabajar a diario”, escribió en su cuenta de Instagram.