Coronavirus Perú I Las críticas le pasan factura. Tras la ola de críticas que recibió por presentar una cura contra el coronavirus, Andrés Hurtado decidió salir al frente y pedir disculpas por aseverar que mezclar bicarbonato con limón mata el virus.

“Hola, chicos, soy Andrés Hurtado, estoy en mi casa, el día de ayer saqué un video dando un remedio casero en donde dije que pueden tomar bicarbonato con limón y eso es para la garganta, que no dejaría penetrar al coronavirus porque la doctora dice que lo caliente le hace daño al virus”, menciona Andrés Hurtado.

El conductor se retracta sobre sus declaraciones. “Si me expresé mal pido mil disculpas (...) Y si dije que curó el coronavirus me retracto y pido mil disculpas porque es curar el coronavirus, es matar cualquier infección. Les pido mil disculpas si se han sentido ofendidos porque dije que esto cura el coronavirus, no es así, pero lo caliente espanta al virus”, cuenta Andrés Hurtado.

El conductor indicó que su intención fue ayudar. “Es una receta casera muy antigua de la época de los abuelos, quise ayudar, si lo dije mal pido nuevamente mil perdones”, precisa Andrés Hurtado.

LAS CRÍTICAS

Los usuarios en redes sociales se mostraron indignados contra Andrés Hurtado por afirmar en su programa Porque hoy es sábado con Andrés que el bicarbonato con limón es la cura para el coronavirus.

Andrés Hurtado presentó en su programa a una influencer que indicó que la cura para combatir el coronavirus es mezclar bicarbonato con gotas de limón en un vaso de agua caliente. Incluso, el conductor de Porque hoy es sábado con Andrés hizo gárgaras para probar la efectividad del método.

El problema es que la persona que da su testimonio es una influencer y no un médico, la prueba que presenta Andrés Hurtado no tienen ningún sustento científico e incluso podría ser contraproducente porque durante todo el programa, el conductor indicó que el agua tiene que estar muy caliente “porque las altas temperaturas matan al virus”, Eso es un mito que ya desmintió la Organización Mundial de la Salud.

VIDEOS RELACIONADOS

'Chibolín' dice que le debemos la vida a Martín Vizarra. (Panamericana TV)

'Chibolín' volvió a referirse a los extraterrestres. (Porque hoy es sábado con Andrés)

TAMBIÉN PUEDES LEER

Coronavirus Perú: Critican a Chibolín por decir que bicarbonato con limón mata coronavirus

Andrés Hurtado ‘Chibolín’: “Los extraterrestres llegarán más rápido si ustedes se siguen burlando”

‘Chibolín’ afirma que al presidente Vizcarra 'le debemos la vida’ | VIDEO