Después que el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, anunciara que todas las actividades públicas quedarían suspendidas de forma indefinida, personajes del espectáculo como Tatiana Astengo, Susan Ochoa, Tommy Portugal y Anelhí Arias mostraron su preocupación por su situación económica.

Tatiana Astengo

“Es oficial, sin chamba todo el año para todos los involucrados en el cine y teatros. Hay que reinventarse ya mismo”.

Susan Ochoa

“Estoy preocupada, porque soy una artista independiente y como muchos colegas vivo de los shows. Me preocupa la situación porque tengo niños y mis presentaciones son mi única herramienta de trabajo, pero somos peruanos y luchadores así que tenemos que reinventarnos. No pierdo la fe, pero tengo miedo de lo que pueda pasar. Siento pena porque no podré estar en los escenarios, pero seguiremos unidos por las redes sociales. Ahora acabo de grabar una nueva versión de ‘Cómo no creer en Dios’, porque todos necesitamos de un mensaje positivo”.

Tommy Portugal

“Me duele porque he invertido en mi grupo y ya mis canciones comenzaban a sonar fuerte en las radios. Se estaba comenzando a ver los frutos de todo lo que venía sembrando y justo pasó todo esto, pero tenemos un cerebro para pensar, dos brazos y dos piernas para trabajar de lo que sea. No hay mal que por bien no venga”.

Anelhí Arias

“Solo me queda reinventarme para poder sobrevivir. Serán meses muy duros, pero no reniego ni tengo miedo a lo que venga, pues he trabajado en muchas cosas y sin roches me pondría a vender en la calle”. (L.G/ E.C)