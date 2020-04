Coronavirus Perú | Últimas noticias | Ethel Pozo no pudo evitar conmoverse y se quebró en el programa ‘América hoy’ mientras comentaba la situación de los peruanos en España, de los cuales 11 ya han fallecido a causa del coronavirus. La conductora del magazine entrevistaba a Mónica Hoyos cuando comentaba la terrible coyuntura que enfrentan nuestros compatriotas a causa de este mortal virus.

Hace unos días, el embajador del Perú en España, Claudio De la Puente, confirmó el fallecimiento de 11 peruanos a causa del nuevo coronavirus en el país europeo.

“Todos tenemos historias de peruanos que tiene familiares en España que están falleciendo, que no saben dónde están, qué están siendo cremados, que nunca van a ser velados y ya no hay conexión hay mucha gente humilde que tiene a sus familiares en España y no saben dónde están”, indicó Ethel Pozo con la voz entrecortada en la última edición de ‘América Hoy’.

PIDEN DISCULPAS

En la última edición de ‘América Hoy’, los conductores Ethel Pozo y Renzo Schuller pidieron disculpas a los televidentes por haber emitido una nota ficticia, esto tras las críticas que realizó Magaly Medina al ver las imágenes de dicha emisión.

“Queremos pedir las disculpas como madre que soy, es la verdad la que siempre inculco a mis hijas. Esas imágenes no eran reales y esa persona será sancionada”, agregó Ethel Pozo sobre las medidas que tomarán contra el integrante de su equipo de trabajo.

