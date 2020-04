Coronavirus Perú I Luce su cuerpo sin temor a las críticas. Fabio Agostini publicó un video donde aparece en jacuzzi y muestra su anatomía. Sus seguidoras le agradecen por las imágenes.

“ETIQUETA A TU AMIGA O AMIGO CON LA QUE TE ENCANTA HACER PAYASADAS.@jrg.martin Qué este vídeo no desaparezca nunca hermanito”, se lee en la descripción del video que publicó Fabio Agostini en su cuenta de Instagram. La publicación alcanzó las 154.858 reproducciones.

En el video aparece Fabio Agostini en la ducha y haciendo piruetas junto a su amigo. En los comentarios se lee que incluso por filmar estas piruetas rompieron el jacuzzi. Las seguidores del modelo le escriben que “suerte la de la bañera”, “así te quiero ver”.

Fabio Agostini se encuentra en Perú y pasa la cuarentena en Lima. “Cada día con menos abdominales...tengo que aflojar con los chocolates y galletitas de dinosaurios”, afirma el modelo español, quien recientemente sorprendió a sus seguidores rapándose el cabello,

“Díganle ciao a la peluca que en unos minutos me rapo la cabeza al 0”, publicó Fabio Agostini en su cuenta de Instagram. La publicación alcanzó los 30.000 me gusta. Muchos de sus seguidores no creían que se iba a rapar todo el cabello y le hacían bromas acerca de su parecido físico con su hermano Bruno, quien desde hace mucho tiempo utiliza este look por la caída del cabello.

A Fabio Agostini no le gustó que dudarán de su palabra y publicó un video donde se observa como se deshace de su cabello. “Que sea la última vez que dudan de mi palabra.GRACIAS Y QUE TENGAN BUEN DÍA”, escribe el ex chico reality en su cuenta de Instagram.

