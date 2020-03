Coronavirus Perú I Afectado por la cuarentena, Fabio Agostini decidió raparse el cabello. Lo anunció en sus redes sociales y nadie le dio mucho crédito. La incredulidad de sus seguidores lo animó a publicar un video donde se observa como se despide de su melena.

“Díganle ciao a la peluca que en unos minutos me rapo la cabeza al 0”, publicó Fabio Agostini en su cuenta de Instagram. La publicación alcanzó los 30.000 me gusta. Muchos de sus seguidores no creían que se iba a rapar todo el cabello y le hacían bromas acerca de su parecido físico con su hermano Bruno, quien desde hace mucho tiempo utiliza este look por la caída del cabello.

A Fabio Agostini no le gustó que dudarán de su palabra y publicó un video donde se observa como se deshace de su cabello. “Que sea la última vez que dudan de mi palabra.GRACIAS Y QUE TENGAN BUEN DÍA”, escribe el ex chico reality en su cuenta de Instagram.

Finalmente, Fabio Agostini publicó una fotografía de cómo luce con el cabello rapado y aconseja que no todos lo hagan porque ese look no le queda bien a mucha gente. “Y así quedé.Solo unos pocos nos queda bien raparnos al 0.😏DISFRUTEN!”, se lee en la publicación del modelo.

VIDEOS RELACIONADOS

Mayra Goñi le responde a Fabio Agostini por llamarla 'inmadura'

Fabio Agostini

TAMBIÉN PUEDES LEER

Fabio Agostini le mordió un seno a una joven que le hizo topless en una discoteca | VIDEO

Fabio Agostini no suelta a Mayra Goñi: “Es inmadura y nunca va a tener a alguien como yo”

¿Fabio Agostini tuvo un affaire con la policía Josmery Toledo? Español rompe su silencio y lo cuenta todo