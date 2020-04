Coronavirus Perú I Flavia Laos y Patricio Parodi son una de las parejas más sólidas del mundo de los influencers. Ambos optaron por pasar la cuarentena juntos, pero tal vez esta no haya sido la mejor idea.

En un video publicado por Flavia Laos se muestra a Patricio Parodi en la computadora, ella se queja de que el chico reality no pasa mucho tiempo con ella y todo el día está pendiente del ordenador. “No tengo idea qué hace en la computadora, pero miren todo el día está ahí. Amor, qué ves, cuenta, qué es eso. Los seguidores quieren saber qué haces cuando no tienes una cámara detrás”, menciona la modelo.

Patricio Parodi se ve un poco fastidiado por la insistencia de Flavia Laos. “No estoy jugando porque no me dejas jugar (...) No me dejas jugar”, indicó el chico reality. La modelo le pide al chico reality que reconozca que es un pisado y le hace varias bromas al respecto.

En marzo y pleno Estado de Emergencia, Patricio Parodi y Flavia Laos celebraron un aniversario más juntos, la pareja cumplió un año y cinco meses de relación. “Hoy cumplimos otro mes con mi gordita. Íbamos a estar en las Bahamas, pero no se pudo”, se le escucha decir al chico reality mientras abraza a Flavia Laos. Además, menciona “¿Qué se va a hacer? Piscina en casa no más”.

Desde que comenzaron su romance, Flavia Laos y Patricio Parodi comparten a través de sus redes sociales varios momentos especiales de su relación: viajes, salidas y su día a día con sus amigos. Incluso abrieron un canal de YouTube en el que ambos cuentan sus anécdotas personales, momentos divertidos y todo sobre su historia de amor.

Patricio Parodi no puede jugar Dota 2

VIDEOS RELACIONADOS

Patricio Parodi y su cruel broma a Flavia Laos en piscina

Patricio Parodi se burla de las predicciones de Reinaldo Dos Santos

TAMBIÉN PUEDES LEER

Patricio Parodi y Flavia Laos habrían terminado su relación

Patricio Parodi: Flavia Laos lo tilda de ‘rata’ por hacerle cruel broma mientras dormía

Flavia Laos y Patricio Parodi: la historia de amor de la joven pareja