La cuarentena nos hace reflexionar. Es el caso de Génesis Tapia, quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir sus pensamientos sobre la pandemia del coronavirus que generó que se tomarán las medidas de aislamiento social y cuarentena.

En su reflexión sobre la pandemia, Génesis Tapia habló sobre aquellos que habían tomado la cuarentena como vacaciones y aprovechado para realizar viajes. “Será únicamente nuestra responsabilidad por ser tan irreverentes ante los planes interpuestos por el gobierno para protegernos. Pensemos en nuestros hijos , en nuestros ancianos , en nosotros mismos y entendamos que la decisión de acabar con todo esto es nuestra. Esto no se acaba solo con un líder, esto SE ACABA CON LA UNIÓN DE TODO EL PAÍS”, menciona la ex chica reality.

Una usuaria cuestionó la reflexión de Génesis Tapia y le recordó que ella viajó durante la pandemia. No obstante, la ex chica reality hizo una aclaración sobre su estadía en Argentina, desde donde anuncio su embarazo, dos días antes que se declarará el Estado de Emergencia en Perú.

Génesis Tapia indica que viajó cuando no había ningún tipo de alerta en el país. “Así es , cuando no había ni un tipo de alerta en el país y respetando las órdenes de nuestro gobierno adelante mi vuelo para regresar al país”, se defendió la ex chica reality.

ANUNCIA EMBARAZO

Génesis Tapia utilizó su Instagram para anunciar que se convertirá en mamá por cuarta vez. No obstante, algunos usuarios en redes sociales la tildaron de conejo. La ex chica reality utilizó sus redes sociales para responder a las críticas.

“En medio de todas las restricciones en Argentina 🇦🇷 por el coronavirus 😫volver a Buenos Aires fue hermoso ❤️la primera vez que vine 😍era integrante de Agua Bella, ahora mi segunda visita es al lado de mi esposo @kikemarquez24 para consolidar proyectos en nuestra empresa y con mi hermoso bebé 👶 en camino . OJO: el embarazo te hace sentir más cansancio de lo normal , pero NO ES UNA ENFERMEDAD😂YO SIGO ESTUDIANDO DERECHO( POR CIERTO ADELANTANDO CURSOS EN VACACIONES ) y sigo mi vida con normalidad, solo el entrenamiento lo he dejado para después de mi parto 🚨así que chicas prepárense que se vienen todos los secretos para recuperar la figura 💕”, escribió en su cuenta de Instagram.

Genesis Tapia responde así a críticos de su embarazo

