Coronavirus Perú I El estado de Emergencia nos obliga a permanecer en casa. Es por esta razón que la celebración de cumpleaños también es distinta. Así lo dio a conocer Jossmery Toledo, quien hoy cumplió 28 añitos.

“Feliz cumpleaños para mi. Muchas gracias a las personas que se acordaron desde las doce de la noche y no puedo creer como pasa rápido el tiempo. No me arrepiento de lo vivido, porque siempre sacas muchas experiencias", menciona Jossmery Toledo en su cuenta de Instagram.

La modelo entiende que por el Estado de Emergencia, las celebraciones de cumpleaños deben ser más personales e íntimas. "Hoy celebraré en mi casa tranquila, con mi familia, ya habrá otra oportunidad de celebrar; ahora #yomequedoencasa y espero que tú también cumplas y te quedes en casa”, indica Jossmery Toledo en la mencionada red social.

Entre las historias que compartió se puede ver que disfrutó de un rico desayuno hecho por su madre y continúo con sus rutinas de ejercicio. No obstante, precisa que celebrará a lo grande cuando el Estado de Emergencia se levante.

REVELA CUÁL ES SU TIPO DE HOMBRE

“Chicos 🙋🏻‍♀️ hace unas semanas grabé este video con mi prima @makeupbymia.fer y recién me atrevo a subirlo 😅🙄😂 me dio tanta gracia 🤭👀👯‍♀️😏”, menciona Jossmery Toledo en su cuenta de Instagram. En la grabación se observa a la ex policía junto a su prima recrear el popular audio “Un negro, Pa ' que me de con el bate”.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales por la confesión en broma que hace Jossmery Toledo. La ex policía fue relacionada con el futbolista Christopher Olivares, más conocido como el Zancudito. Los usuarios en redes sociales consideran que fue una indirecta para el joven.

Además, amigas de la ex policía se muestran sorprendidas por su desenvolvimiento en las cámaras. Al parecer, Jossmery Toledo era sumamente tímida y se lo recuerdan. “No lo puede creer verte tan sexy, ¿eres tú, Jossmery?”, “¿Esa eres tuuuuu @jossmerytol? 😱 jajaja bien amiga estás regia”, son algunos de los comentarios que se lee en la cuenta de Instagram de la ex policía.

SE RETIRA DE LA PNP

Jossmery Toledo, la suboficial sexy que se volvió famosa por un video de ‘Tik Tok’ que colgó en redes sociales y ocasionara que las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaran un proceso disciplinario, solicitó su pase al retiro de la institución policial. El hecho sucedió el 22 de enero.

El pedido de la suboficial sería tras el informe del programa del programa de Magaly Medina en donde una reportera le consulta a Jossmery Toledo cuánto es el costo de u na publicación en sus redes sociales y ella sorprende al anunciarle que el monto es de mil dólares y con ‘rebajita’ hasta 800.

