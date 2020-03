Coronavirus Perú | La periodista se refirió al caso de Nolberto Solano quien no respetó la cuarentena y se fue a visitar a su vecina. Juliana Oxenford cuestionó que la Policía Nacional del Perú lo dejará libre.

Juliana Oxenford se mostró enérgica contra los efectivos policiales que dejaron libre a Nolberto Solano. “Yo me preguntó por qué lo dejaron salir, a cualquiera que detienen durante toque de queda lo mantienen ahí durante 24 horas lo dijo el ministro ¿Por ser Nolberto solano, por ser el segundo de gareca? Pensá, Solano, pensá (...) él seguía con esa actitud de que no pasa nada. No lo puedes hacer, estamos en cuarentena, en estado de emergencia”, dijo la periodista.

La periodista indica que Nolberto Solano cometió un delito y por lo tanto debe recibir una sanción ejemplar. “Lo dejan salir, a mí me encantaría que me expliquen porque Nolberto Solano y Pablo Zegarra se van a su casa, cometieron un delito, no nos hubieras enterado si las cámaras de Magaly no llegaban”, menciona Juliana Oxenford.

Además, la conductora de televisión indicó que tras el vergonzoso hecho es difícil que Nolberto Solano impongan disciplina. “Cómo vas a poner orden con los chicos de la sub 23 si ni eres disciplinado, expones a niños y los llevas a casa del vecino. A mí no me entra en la cabeza, lo que más me molesta es la actitud soberbia y malcriada cuando sale de la comisaría”, precisa Juliana Oxenford.

Juliana Oxenford tildó de bruto a Nolberto Solano por su actuar. “Cuarentena es no sales de tu casa, hay toque de queda, vamos a permanecer en esta situación hasta el 12 de abril, ahora sale con que está arrepentido (...) Acá se trata de medir a todos con la misma vara. Ñol solano se fue a una reunión ¿Es bruto? No puedes salir de casa, es cuarentena, por dios, un examen de coeficiencia intelectual para las personas que dirigen a las selecciones de fútbol del país”, finaliza bastante molesta la periodista.

