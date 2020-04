Coronavirus Perú I La pelea entre Katty García y Karim Vidal quedó en standy by debido a la pandemia por el coronavirus. Parece que ambas se han tomado un descanso de sus peleas y retoman su relación. Por el momento han decidido compartir la custodia de su pequeño hijo.

Parecía que no iban a llegar a ningún acuerdo, sin embargo, la pandemia del coronavirus logró que el corazón de ambas de ablande. Karim Vidal compartió un video donde se observa que juega con su hijo en la casa de Katty García. De inmediato, los rumores de una reconciliación se dispararon en redes sociales y aunque ambas han preferido mantener el silencio de momento, al menos ya han llegado a un consenso.

“Estamos en momentos difíciles en el mundo, gente muere a diario y no solamente por la pandemia, también por carencias y muchas razones más. Cuando uno ve el dolor de los otros humanos, hace un alto a todos los impulsos y acciones negativas y creo que nuestra responsabilidad es cuidar de Luis Antonio”, escribió Karim Vidal en Instagram.

Los usuarios de redes sociales consultaron con Katty García y le preguntaron si había perdido la custodia del menor, sin embargo, la modelo respondió muy tajante que su hijo seguía viviendo con ella. “Para todas las personas que me están preguntando por mi hijito, acá está mi hijito, nadie me lo ha quitado. Está conmigo. No se hagan ideas, chicas. Mi hijito está conmigo y siempre va a estar conmigo”, indicó.

Katy García habla sobre el fin de su relación con Karim Vidal

