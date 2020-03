Coronavirus Perú | Korina Rivadeneira fue blanco de críticas por pedir que el Estado destine un bono solidario para venezolanos que viven y trabajan en el Perú. Cansada de ver la situación de sus compatriotas y de familias peruanas que no han recibido el bono del gobierno peruano por la pandemia del Coronavirus, la modelo decidió destinar 200 soles de su sueldo.

“Dales de tu bolsillo”, fue una de las frases que más recibió Korina Rivadeneira cuando alzó su voz para que el Estado destinará un bono solidario para las familias venezolanas que viven y trabajan en el país. La modelo decidió hacerlo. Se cansó de esperar al estado peruano y decidió impulsar esta iniciativa.

“AYUDARE A 5 FAMILIAS PARA QUE TENGAN COMO ALIMENTARSE ...De cada trabajo que realice durante este tiempo de cuarentena donaré un porcentaje que será dividido para el beneficiario de distintas familias que necesitan alimentación”, escribe Korina Rivadeneira en su Instagram.

La modelo también informó sobre las condiciones que deberán cumplir las familias que desean ser ayudadas. “Deben escribirme a @reirvolaramar explicando su situación ... 1: deben explicar su situación.2: demostrar con fotos y videos. 3: tener algún método de pago. 4: si no leí tu mensaje discúlpame, debes ser paciente porque serán muchas las personas que escribieron y en este primer momento solo 5 familias serán ayudadas”, explica Korina Rivadeneira en su Instagram.

Además, la modelo invita a otros artistas a sumarse a esta iniciativa. “Si no eres elegible como una de las 5 familias haré lo posible por llevar a cabo tu caso a un tercero que pueda ayudarte. El único requisito es ser un humano que esté en una situación de urgencia, ayuda a las familias peruanas como venezolanas, ecuatorianas, chilenas, españolas, no importa su procedencia. Lo que importa es que realmente requieran el apoyo. Solo si realmente tu situación es extrema escríbeme, si no, porfavor no me hagas perder el tiempo porque hay muchas personas realmente necesitadas” finaliza el pronunciamiento de Korina Rivadeneira en Instagram.

