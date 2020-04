Coronavirus Perú I La pandemia por el Coronavirus aflora las sensibilidades de muchas personas. Es el caso de ciertos usuarios de redes sociales, quienes se mostraron ofensivos con Lesly Castillo y su menor hija por mostrar las comodidades con las que viven.

Lesly Castillo no podía creer los comentarios ofensivos que recibió en redes sociales por grabar un video donde recomienda cómo cuidar a los bebés durante la pandemia. “Ayudo a 4 familias y no ando diciéndolo pero hay personas que quieren que yo haga público. Si hago algo lo hago de corazón, no tengo que andar poniendo en mis historias y aún así pondría, la gente igual hablaría mal; quien entiende a esta gente así que fíjense en sus vidas. No necesito gente con mala vibra sean felices y donen también ustedes ya que exigen”, escribe en su cuenta de Instagram,

Además, Lesly Castillo se refirió a las críticas que recibe por mostrar las comodidades que tiene su bebé, la pequeña Charlotte. "¿Piensan que enseño la ropita de Charlotte, el cuarto de mi bebé, es lujo? Es ser presumida? Cómo pueden pensar así, qué tiene que ver una recomendación un video que con tanto amor les dedico, les doy parte de mi intimidad. Las malas intenciones de esta gente pensando que no debería bajar video por toda la pobreza que hay, solo trato de entretener y es solo una bebé, imagínense si enseño mi casa. Por eso de ahora en adelante prefiero no enseñar nada”, comenta la modelo en la mencionada red social.

Finalmente, la modelo tildó de envidiosos a quienes la critican. "Lo peor es que se meten con una bebé inocente, que se metan conmigo que me insulten a mí pero a una criatura tan pequeñita. Tanto es la envidia, el odio. Siempre existirá gente mala, gente que envidia tu vida, cualquier persona con o sin plata podemos ser felices, el dinero no compra la felicidad de la familia”, indica Lesly Castillo.

