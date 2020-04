La modelo Lesly Reyna señaló que teme por la seguridad y salud de su padre Alfonso, quien se encuentra recluido en el penal de Lurigancho, donde al igual que en ‘Castro Castro’ hubo un motín y está presentando algunos síntomas del COVID-19.

“Desde hace cuatro días que mi papá está mal de la garganta, le duele la cabeza y no sabe si tiene fiebre o no porque no hay termómetros. Él intenta no decirme lo que está pasando para no preocuparme”, comentó.

¿Qué te ha dicho de los motines?

Está preocupado y tiene miedo. Le pediría a las autoridades que hagan algo, los presos tienen derecho a la vida, medicamentos y a estar protegidos.

En tanto, la cantante Ruth Karina está angustiada por su esposo Rolando Osambela, quien se encuentra recluido en el penal Castro Castro.

“Pude hablar con mi esposo y me ha dicho que esté tranquila, pero estoy angustiada porque desde hace un año está en un tratamiento, pues le dio un derrame. Casi se muere, es una persona vulnerable e hipertensa. No tienen atención médica y hay muchas personas enfermas. Mi esposo me dijo que habían 4 heridos de bala en su pabellón tras el motín”, dijo la cantante, quien añadió que su esposo fue injustamente acusado de tráfico ilícito de drogas.

“No todos son delincuentes, hay gente que está sentenciada injustamente, como es el caso de mi esposo. Primero lo absolvieron y después de 15 años lo volvieron a sentenciar porque no pudimos pagar la plata que pedían los jueces corruptos”, concluyó. (L. Gamarra) bhRuth Karina se alarmó por motín en Castro Castro, donde está recluido su esposo y teme lo peor porque es una persona vulnerable

