Coronavirus Perú I Lucero Jara hizo una transmisión en vivo para sus seguidores, sin embargo, la grabación fue interrumpida por usuarios de redes sociales que recuerdan su ampay con Pedro Gallese.

Lucero Jara decidió realizar una transmisión en vivo para sus seguidores de Instagram, lamentablemente esta se salió de control cuando usuarios de redes sociales invadieron la grabación para recordarle a la modelo el ampay que protagonizó junto con Pedro Gallese.

Los usuarios en redes sociales le pedían que hablé sobre Pedro Gallese, o que haga un vivo con el futbolista. La modelo continúo con el vivo y le contó a sus seguidores cómo le hace sentir la cuarentena.

Amigos de Lucero Jara tuvieron que defenderla en la transmisión en vivo y le pidieron a esos usuarios malintencionados que se detengan y que superen ese episodio.

“Yo no quiero hablar de ese tema, no voy hablar de ese tema, ni ahora, ni más adelante, ni nada, ese tema quedó ahí. Yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que opinar o decir de este tema”, dijo la joven en una conversación telefónica con el programa de Magaly Medina.

Asimismo, pidió que no perjudiquen a su padre, ya que tras el ampay muchos descubrieron que la joven era hija del burgomaestre. “No vuelvan a mencionar a mi papá porque él no tuvo nada que ver acá. La culpable de lo que pasó todo fui yo, yo fui la que salí y mi papá no tiene nada que ver”, dijo antes de cortar la comunicación.

