Coronavirus Perú I La joven actriz se sintió afectada por los comentarios ofensivos que recibe tras aparecer en sus historias de Instagram usando un catéter. Lucía Oxenford se pronunció en su cuenta de Instagram y aclaró de que trata la enfermedad que padece.

La joven radica en Buenos Aires y recibe cientos de mensajes de sus seguidores, lamentablemente unos son más agradables que otros. “Para la gente que me manda mensajes ofensivos: no tengo Coronavirus. gracias a Dios. Tengo una bacteria en la piel llamada estafilococo aureus, estuve internada una semana y por 15 días vienen a inyectarme 3 veces al día”, cuenta Lucía Oxenford.

Además, Lucía Oxenford cuenta como se produjo la infección. “Hasta el momento, nuestra teoría prinicipal es que lo contraje debido a unos puntos que me hicieron, ahí llegó a mi torrente sanguíneo. Yo estoy bien, no tengo fiebre, no tengo síntomas graves, solo menos hambre porque recibo grandes cantidades de antibióticos al día. Gracias por su preocupación”, menciona la actriz.

La hija del actor Marcelo Oxenford publicó una foto de las inyecciones que recibe diariamente. “Todo esto me inyectar a diario por la vía central del cuello, lo restante será donado a hospitales cercanos a mi casa, si vives en Buenos Aires y estás pasando por una enfermedad parecida. Hazmelo saber”, finaliza el mensaje de Lucía Oxenford en su cuenta de Instagram.





