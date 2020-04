Coronavirus Perú | Últimas noticias | Magaly Medina criticó a Ethel Pozo y Renzo Schuller por montar un operativo falso para el programa ‘América Hoy’ con Daniel Malpartida, alcalde de Bellavista. La ‘Urraca’ agregó que la conductora está allí porque es hija de Gisela Valcárcel y “no tiene talento para salir ante cámaras”.

“Intervino el alcalde haciendo su show, llamando la atención a una pareja sentada en el parque que resultó ser una pareja de serenos, pero nadie en el programa mencionó que estaban haciendo una simulación de un hecho”, indicó la ‘Urraca’ en su programa ‘Magaly Tv. la firme’.

Magaly Medina dijo que los vecinos de la zona reconocieron a los miembros del Serenazgo de Bellavista que se estuvieron tomando fotos previo a la escena principal.

“No muestras (el operativo) como verdadero, no eres bestia, no le engañas a la gente, pero, ¿qué le vamos a pedir eso a Ethel Pozo y Renzo Schuller? Y, por supuesto, a la bestialidad que tienen detrás como productores periodísticos porque no son productores periodísticos, solo son productores de tonterías, de cocinita; no es lo mismo que tratar el tema de una pandemia con seriedad”, agregó la estrella de ATV.

Magaly Medina comentó sobre las críticas que han recibido el alcalde de Bellavista y el programa ‘América Hoy’. “¿Cómo vas a exponer a tu reportera que finja con el alcalde un operativo? Ahorita no necesitas montar operativos falsos para pasarlo como verdaderos. Es falta de inteligencia, de iniciativa y de recursos”.

Finalmente, comparó a Ethel Pozo con Cathy Sáenz: “Eso es como darle a la ‘Mamacha’ un programa periodístico, están haciendo lo mismo que hicieron en ‘Mujeres al Mando’: dando a irresponsables el trabajo de profesionales”.

