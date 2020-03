Coronavirus Perú | Usuarios en redes sociales muestran su fastidio porque el programa de Magaly Medina continúa al aire en medio del Estado de Emergencia. Al respecto, la periodista se cansó de este tipo de comentarios y decidió responder a las críticas en su cuenta de Twitter.

El usuario de Twitter Jonatan Tisnado escribió en su cuenta de Twitter: “¿@Magalyperu cuándo va a estar en cuarentena? @MagalyTvLaFirme debería cerrar su estudio y toda prensa innecesaria, salvó sigan con videollamadas para todos sin excepción”.

Magaly Medina no soportó las críticas y lo mandó a callar. “Cómo se nota que de televisión no sabes nada. Por qué mejor no te quedas callado?”, escribió la periodista. La respuesta de Magaly Medina obtuvo 854 me gusta. Además, la periodista defiende su labor indicando que su programa es periodístico y por lo tanto, puede transmitirse durante el Estado de Emergencia.

SE MOLESTA POR RUMORES SOBRE ENFERMEDAD

La periodista se mostró molesta en su cuenta de Instagram por usuarios que afirman que padece terrible enfermedad. En medio de la coyuntura por la pandemia del Coronavirus, personas malintencionadas publican documentos donde se afirma que Magaly Medina tiene cáncer.

“Están saliendo informaciones sobre que yo me estoy muriendo de cáncer. No hay que jugar con eso, el día que yo tenga algo malo se los voy a decir, como se los digo todo noche a noche frontalmente”, menciona la periodista en un video que publicó en su historia de Instagram.

Magaly Medina se muestra en una piscina tomando una copa de vino para demostrarle a sus seguidores que se encuentra mejor que nunca. “Entre el canal y lo que estoy en casa, estoy relajándome, tomando el sol. Más tarde ya me voy a hacer el programa al canal. Gracias por su preocupación y disculpen a esos estúpidos”, menciona la periodista en el video.

