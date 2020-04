Coronavirus Perú I A veces lo mejor es el silencio. Es una frase que recordará Mario Irivarren tras publicar su defensa de los influencers en redes sociales. Su postura pro influencers generó muchas críticas y comentarios bastante ofensivos. Aquí te contamos lo que pasó.

Mario Irivarren inicia su publicación afirmando que esta es su postura y que tiene derecho a ejercer su libre opinión sobre temas de coyuntura social. “Este post va dedicado a expresar MI FORMA DE PENSAR sobre las críticas que reciben “los influencers” al punto de afirmar que “NO SIRVEN PARA NADA”. Recalcó MI INFINITA GRATITUD a todas aquellas personas que exponen su vida día a día (personal médicos, fuerzas del orden, trabajadores de supermercados, etc) por nosotros en medio de esta crisis, eso no está en tela de juicio y no tiene nada que ver una cosa con la otra”, menciona el chico reality.

La figura de televisión menciona el trabajo que hacen los influencers y los defiende de críticos como Christian Meier, Nicola Porcella y Tilsa Lozano. “A los influencers, youtubers, bloggers, tiktokers y creadores de contenido en general solo quiero decirles: GRACIAS!🙏🏻❤️.Por ese aporte diario tratando de concientizar a las personas de quedarse en casa, de que este virus nos afecta a todos y que sólo unidos lo podemos derrotar.Por brindarme información importante sobre el virus y las medidas que hay que adoptar para combatirlo, ya sea las impuestas por el gobierno o los especialistas médicos”, continúa Mario Irivarren.

Además, habla de la labor social que realizan algunos influencers. “Por darme la oportunidad de conocer y colaborar con diferentes casos sociales e instituciones benéficas, así como difundir la información para que más gente se sume, creando cadenas para apoyar a miles de persona necesitadas. Y aquí quiero mencionar campañas increíbles como las @cinnamonstyle , @tanarendon , @rivadeneirak @mariohart @geralrol o la iniciativa de @alejandrabaigorria de utilizar su taller para confeccionar y donar mascarillas, por mencionar solo algunas”, sigue Mario Irivarren.

El chico reality también considera que la labor de entretenimiento que realizan los influencers le ha permitido sobrellevar mejor la cuarentena. “Por las diferentes rutinas de ejercicios caseras, por las recetas que comparten para poder preparar en casa, por hacerme reír con sus ocurrencias, videos, fotos, retos y enlaces en vivo y alegrar mi día cuando me siento bajoneado. Podría seguir y seguir, pero finalmente lo que quiero resaltar es la manera en cómo han influenciado de manera positiva en mi y seguramente en miles de personas durante estos días difíciles, contribuyendo cada uno con su granito de arena y por eso quería decirles, nuevamente y de todo corazón: GRACIAS!”, finaliza Mario Irivarren.

La publicación obtuvo 30.000 me gusta y generó una polarización en las redes sociales del chico reality, en especial de personas que consideran que los influencers no han aportado absolutamente nada en esta cuarentena. La mayoría le dice que patinó, es decir, que se equivocó al asumir esta postura en defensa de los influencers. Sin embargo, sus seguidores también destacan el enorme corazón que tiene Mario Irivarren. Al final del día no se puede tener contento a todos.





