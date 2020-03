Coronavirus Perú I Mateo Garrido Lecca se pronunció por las críticas que recibió tras promocionar hashtag que promovía el consumo de cerveza durante el Estado de Emergencia por la pandemia del Coronavirus.

Tuvo que retroceder. El comediante borró el tuit donde afirmaba que la cerveza es un producto de la canasta básica. “El pan es parte de la canasta básica. El pan se puede hacer con cebada. Con cebada haces chela. La chela es pan líquido. La chela es parte de la canasta básica. #LiberenLaChela”, escribió Mateo Garrido Lecca en Twitter. El comentario generó una ola de críticas en su contra porque además la tendencia aparentemente fue promocionada por la empresa Backus, quien suspendió sus funciones tras el escándalo que provocó que dos de sus trabajadores dieran positivo.

Al respecto, Mateo Garrido Lecca afirma que no recibió ningún dinero de parte de ninguna empresa por promocionar el hashtag y que sólo le pareció gracioso. “Hace un rato publiqué un tweet sobre el consumo de chela. Horas después, tras leer sus comentarios, caí en cuenta que fue un tweet irresponsable para la coyuntura que vivimos y decidí borrarlo”, escribe en su cuenta de Twitter.

“Acepto el error. El Tweet lo tomé a la broma, pero no era le momento adecuado, por lo que ofrezco las disculpas del caso. Quienes ven mi trabajo saben que vengo promoviendo un discurso responsable sobre la situación actual, y seguiré por ese camino, buscando el mejor final para lo que nos toca vivir en estos días”, continúan las disculpas de Mateo Garrido Lecca en Twitter.

“¿Cuánto te está pagando @BackusOficial? He ido a tus shows, me parecen buenísimos, pero trabajar para empresas así, que permitieron que 2 de sus trabajadores se contagien, no lo merece”, #Backus acató el estado de emergencia sino hasta que 2 de sus trabajadores dieron positivo para coronavirus. Los tenían trabajando bajo la excusa que “hacían labores esenciales”. Liberen la chela porque la vida de los trabajadores no vale más que tu broma o tus ganas de tomar", “Este hashtag debe ser el mas estúpido que hay en estos momentos, 2 trabajadores de la cervecera dieron positivo, pero aquí están los influencers, fregándola de lo lindo”, fueron algunas de las críticas que recibió Mateo Garrido Lecca y Backus.

Flavio Pantigoso, el especialista en Marketing, también se pronunció en redes sociales por el hashtag relacionado a la empresa Backus. “Aprovechar la crisis del #Covid_19 para intentar lucrar con el HT #LiberenLaChela como lo hizo Backus, exponiendo de paso a que más empleados suyos se contagien de coronavirus, es de una osadía que transgrede cualquier sentido de ética y respeto jamás vista en el marketing peruano”, menciona en su cuenta de Twitter.

