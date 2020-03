Coronavirus Perú I Tras las críticas que recibió Backus por seguir haciendo trabajar a sus trabajadores en pleno Estado de Emergencia, la empresa decidió dejar de vender cerveza. No obstante, hoy se impulsó un hashtag, promovido por influencers, para incentivar el consumo de un producto que no es de primera necesidad.

“El pan es parte de la canasta básica. El pan se puede hacer con cebada. Con cebada haces chela. La chela es pan líquido. La chela es parte de la canasta básica. #LiberenLaChela”, escribió el comediante Mateo Garrido Lecca en su cuenta de Twitter. Esto generó un montón de críticas contra el influencer.

“¿Cuánto te está pagando @BackusOficial? He ido a tus shows, me parecen buenísimos, pero trabajar para empresas así, que permitieron que 2 de sus trabajadores se contagien, no lo merece”, #Backus acató el estado de emergencia sino hasta que 2 de sus trabajadores dieron positivo para coronavirus. Los tenían trabajando bajo la excusa que “hacían labores esenciales”. Liberen la chela porque la vida de los trabajadores no vale más que tu broma o tus ganas de tomar", “Este hashtag debe ser el mas estúpido que hay en estos momentos, 2 trabajadores de la cervecera dieron positivo, pero aquí están los influencers, fregándola de lo lindo”, son algunas de las críticas que se leen en redes sociales contra Mateo Garrido Lecca y Backus.

Las críticas apuntan a que Backus sólo dejó vender cerveza cuando dos de sus trabajadores dieron positivo. Es decir, la empresa no acato el Estado de Emergencia. “No #LiberenLaChela porque gracias a Backus hay trabajadores contagiados de COVID19 y otros más a la espera de tests. Tenga tantita conciencia”, continúan las críticas en redes sociales.

Al respecto, el sindicato de la empresa Backus informó que la empresa no respeta la vida de sus trabajadores. “Transnacional cervecera @BackusOficial @abinbev reconoce en su cuenta Twitter Oficial que dos compañeros trabajadores de la Planta de Ate están infectador con el #COVID19 o #coronavirus. ¡@BackusSindicatodefiende vida y salud de trabajadores por ser #DerechosHumanos!”

No #LiberenLaChela porque gracias a Backus hay trabajadores contagiados de COVID19 y otros más a la espera de tests. Tenga tantita conciencia. — Quedense en casa (@valsdelangelus) March 28, 2020

Y para ello ha iniciado la campaña #LiberenLaChela y ha convocad a sus más selectos influencers. pic.twitter.com/y2sG5cUXdF — 🦉Beteta Inteligente (@smartbeteta) March 28, 2020





VIDEOS RELACIONADOS

Coronavirus Perú: Aparecen delfines en playa La Herradura durante la cuarentena

Coronavirus Perú: Dinero a municipios (Video: América TV) (Trome)

TAMBIÉN PUEDES LEER

Backus paralizó la venta de Cristal, Pilsen y otras cervezas debido al Estado de Emergencia

La cerveza sube de precio debido a cambios en el pago de impuestos | FOTOS

Backus anuncia que regresa el 3x10 de cerveza Cristal por Mundial Rusia 2018