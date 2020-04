Coronavirus Perú I Los fans de Mayra Goñi se encuentran preocupados por la relación que tiene la cantante con su colega Nesty. La también cantante utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el vínculo que tiene con el puertoriqueño.

Mayra Goñi decidió abrir su instagram para recibir preguntas de sus seguidores. Una de estas consultas apuntaba a su relación con Nesty. “Los fans están preocupados porque no publicamos cosas juntas, pero es porque él radica en Miami y yo en Lima”, expresó la cantante.

Mayra Goñi indicó que continúa con Nesty, sólo que la situación es complicada por la distancia, sin embargo la cantante precisó que espera volver a ver pronto a su colega y novio. “Claro que sí seguimos juntos, estamos más juntos que nunca, pero respetamos la cuarentena. Vivimos con la esperanza de reencontrarnos prontito”, expresó la también actriz en su cuenta de Instagram.

La pareja lleva 6 meses junta y aunque es poco tiempo, ambos se reafirman en su intención de querer construir un vínculo largo. "A mí me encantan los niños, pero nosotros llevamos dos meses de relación y nadie piensa en tener hijos todavía. Siempre he querido formar una familia más adelante, a los 28 o 29 años. No tengo duda de que Mayra sería una gran mamá, le gustan los niños, pero todavía estamos jóvenes y tenemos muchos proyectos por realizar”, aseguró Nesty.“Nosotros la pasamos muy bien, tenemos una química única desde que nos conocimos. Sí hay algunos problemas, pero todo se soluciona”, añadió.

