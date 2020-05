En shock. Así quedaron Maricarmen Marín, Thaís Casalino y una joven reportera de Mujeres al Mando tras entrevistar a un abuelito que hacía una larga cola en Villa El Salvador, para cobrar el bono de 380 soles otorgado por el Gobierno para las familias más afectadas por la cuarentena decretada para frenar el avance del coronavirus en el Perú.

Poco antes de las 9:30 de la mañana de este martes 12 de mayo, la periodista se acercó al adulto mayor que aguardaba en la fila del banco. “Yo me quedo en casa. Hay que acatar la orden del Gobierno”, dijo el anciano que, según contó, cobraba su segundo bono y ya tenía su código listo para realizar la operación.

Sin embargo, la reportera y las conductoras del programa de Latina quedaron más que soprendidas al escuchar al adulto mayor decir que tenía 99 años. “¿Qué? ¿qué dijo? ¿de verdad? wow”, dijo Thaís Casalino asombrada. “Bien parado está. Increíble señor, usted se ha cuidado muy bien”, agregó la reportera.

“Yo he fallecido antes... he viajado a otro planeta, aunque no me crean ah”, dijo el anciano generando las risas de las Mujeres al Mando. “Yo le cuento a mi familia y me dicen estás loco o has soñado”, insistió.

Thaís Casalino le pidió que mostrara su DNI para comprobar su edad, pero el abuelito aseguró que no se lo podía mostrar porque lo tenía su hija, que estaba en otro lado de la cola. “Hay personas que tienen 150 años...”, agregó para dar credibilidad a sus años.

Mujeres al Mando en shock al entrevistar a abuelito de 99 años | Latina | MAM | TROME