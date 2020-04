Coronavirus Perú I Se siente confundida. Olenka Cuba publicó un primer resultado donde se afirmaba que no tenía Coronavirus, sin embargo, la prueba rápida que se hizo arroja otro resultado que definitivamente lo cambiaría todo.

La pareja de Leonard León se animó a compartir sus resultados en su cuenta de Instagram. El 30 de marzo, Olenka Cuba afirmó en redes sociales que se sentía muy contenta porque el examen que se realizó dio como resultado que ella no tenía coronavirus. No obstante, hace unos días se realizó una prueba rápida que al parecer demuestra que sí está infectada con el virus.

Olenka Cuba publicó el test de la prueba rápida y según indica esta evaluación, la pareja de Leonard León si está infectada con coronavirus. Además, la joven etiqueto a su pareja y mostró su molestia en redes sociales porque no sabía en qué creer.

A pesar de todos los cuidados que tomó Olenka Cuba, lamentablemente su cercanía a Leonard León la habría expuesto al virus. De momento la joven está esperando una respuesta del ministerio de Salud porque se hace cargo de una bebé y teme que su enfermedad también sea contraproducente para su pequeñita.

A fines de marzo, Leonard León comentó que había cumplido con sus dos semanas de aislamiento y podrían darle de alta porque ya no tiene los síntomas del coronavirus; sin embargo, seguirá en cuarentena.

“Hoy cumplo mi día 14 en aislamiento y hace cuatro días que no tengo fiebre. Todos los días me llaman los médicos del Ministerio de Salud y me dicen que estoy superando al coronavirus. Si todo va bien, el día 15 me vendrá a visitar un doctor, me tomarían una nueva prueba y si resulta negativa podrían darme de alta”, precisó Leonard León.

Olenka León sobre síntomas de Leonard León

