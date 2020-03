Coronavirus Perú I Tras el resultado positivo que dio Leonard León a la prueba del Coronavirus, Olenka Cuba, pareja del cantante, temía haberse contagiado por estar en contacto con él.

Olenka Cuba, la más férrea defensora de Leonard León, publicó los resultados de la prueba de Coronavirus a la que se sometió tras que su pareja diera positivo. En la imagen de Instagram se observa que la joven dio negativo. “Gracias a dios, después de dos semanas sin dormir por tantas preocupaciones (...) Para las personas que preguntan si me contagie, la respuesta es no”, indicó la pareja del cumbiambero en su cuenta de Instagram.

Olenka Cuba también publicó una foto donde se le observa sacando la lengua. Claramente, una indirecta para aquellas personas que le desearon el mal por apoyar a Leonard León en su lucha contra el coronavirus.

La joven ha sido el único apoyo de Leonard León durante el proceso de su regreso a Perú. Olenka Cuba explica que Leonard León tuvo que volver de Italia porque el país no tenía cómo sustentar sus gastos. La pareja del cumbiambero ha sido muy crítica con la actitud de sus compatriotas.

"Todo lo que están diciendo es falso, es gente mentirosa que le gusta hacer daño. Leonard no se pasea por el condominio, desde que ingresó está aislado en el departamento”, dijo Olenka Cuba sobre las críticas que recibió el cantante.

“Acá en el Perú somos muy (...) la gente es muy egoísta (...) la gente no se pone en el lugar de uno, no se pone, ellos que hacían allá si ellos solo habían por dos semanas, no tenían dinero, cómo iban a alimentarse. Atemorizada he estado porque tenia miedo de que se quedaran allá sin comida, sin hospedaje, de dónde iban a sacar ellos para alimentarse, no tenían cocina, ni siquiera para que ellos se cocinaran. Ellos no han pagado nada gracias al productor, pero hasta cuándo. Impotencia ha tenido, cómo en los peores momentos el mismo peruano no apoya, al contrario es egoísta”, dijo la pareja de Leonard León en entrevista para Trome.pe

Olenka León sobre síntomas de Leonard León

VIDEOS RELACIONADOS

Coronavirus Perú: Aparecen delfines en playa La Herradura durante la cuarentena

Leonard León se defendió de acusaciones. (En boca de todos)

TAMBIÉN PUEDES LEER

Olenka Cuba saca cara por Leonard León: “No podrán sacarlo porque está aislado en su casa” | ENTREVISTA

Olenka Cuba asustada por llegada de Leonard León con síntomas de coronavirus: “Tengo una bebita y no lo puedo meter a mi casa”

Leonard León amenaza a mujer que lo denunció por estar en la calle: “Ya te tenemos identificada"