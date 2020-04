Coronavirus Perú I Se cansó. Olinda Castañeda recibió múltiples críticas por anunciar que vende mascarillas KN95 e incluso comparaciones con la chica reality Alejandra Baigorria, la modelo se hartó de estos comentarios y decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram para zanjar el tema.

La modelo indicó que está será la primera y la última vez que se referirá al tema. “Voy a dar mi mensaje a la nación porque me he dado cuenta que las personas están mal de la cabeza al escribirme y criticarme y juzgarme. Yo lo único que hago es vender las mascarillas que esta empresa que importa y venderlas al por mayor. Yo no soy dueña, no soy la importadora”, precisó Olinda Castañeda.

Además, indicó que la empresa ya anteriormente ha donado mascarillas y sin cámaras. “No necesitan estar diciendo que donan mascarillas porque el que lo hace, lo hace de corazón”, continuó Olinda Castañeda, sin embargo la polémica no acabo ahí porque la modelo decidió pronunciarse por las comparaciones que le hicieron con Alejandra Baigorria, quien fabricó y dono mascarillas para las personas más vulnerables.

“Si Alejandra está regalando o fabricando mascarillas de tela está bien, me parece perfecto que lo haga, hay que apoyar a las personas que lo hacen (...) lo que yo comente fue que las mascarillas de tela no te protegen realmente, tienen que ser mascarillas certificadas que tengan su filtro, lo que yo estoy haciendo simplemente es ofreciendo a las personas que necesitan, dándoles un precio real y no sacando provecho de la situación”, dijo Olinda Castañeda.

Además, le pidió a los usuarios de redes sociales que paren con las críticas y que por favor se mantengan en su casa disfrutando de sus familias.

