La actriz y conductora Patricia Barreto contó que está motivada y comprometida con el nuevo reto que acaba de emprender en su carrera, al asumir la conducción del programa educativo ‘Aprendo en casa’.

“Siento que es un gran aporte e iniciativa del Ministerio de Educación. Es un programa que ha sido realizado en tiempo récord... Es una gran oportunidad para mi carrera, estoy súper motivada, comprometida y seguimos grabando”, precisó Barreto.

¿Fue difícil aceptar la propuesta?

En lo absoluto porque antes tuve un programa cultural en el 2017 y 2018. Se llamaba ‘Inéditos’, así que tenía un ‘training’ en la conducción. Siempre he encontrado un buen lenguaje de comunicación con los niños, me ha pasado en el programa y lo veo con los comentarios de ahora que son positivos. Siento que estoy en el camino correcto y hay miles de padres que me agradecen por llevar educación a sus hijos o por entretenerlos.

‘Aprendo en casa’ obtuvo 13,7 puntos de rating en su primer día y han superado de lejos a la competencia...

Sí. Esperemos que sea continuo y que ellos (niños) se sientan confiados que los temas son diversos, con lenguaje sencillo y que no será aburrido. Queremos fomentar calma, unión, resistencia y que estamos todos juntos, así que quédense en sus casas porque habrá contenido positivo y constructivo.

Patricia Barreto, Fátima Saldonid y la periodista Paola Moreno son las conductoras de este programa que se emite de 10 a 12 del día de lunes a viernes por ‘TV Perú’.