Coronavirus Perú I Son muchas las parejas mediáticas que se han unido al FlipTheSwitchChallenge, el reto donde intercambian prendas. Es el caso de Patricio Parodi y Flavia Laos, quien también decidieron participar de la tendencia.

Patricio Parodi y Flavia Laos son una de las parejas que más usa Tik Tok. Ambos publican constantemente grabaciones en la aplicación de videos. En los videos se burlan de situaciones clásicas que viven las parejas y también participan de tendencias. En esta ocasión decidieron sumarse al FlipTheSwitchChallenge, la grabación fue recibida con mucho éxito por sus seguidores.

Patricio Parodi y Flavia Laos decidieron publicar el video en su cuenta de Instragram . La publicación tiene 87.044 reproducciones.

Además, los usuarios de redes sociales se divierten con el reto grabado por Patricio Parodi y Flavia Laos porque el chico reality usa el vestido de la modelo. “Patricio, te queda bien el vestido de Falvia 😂😂😂😂😂😂👍👍👍” escriben los usuarios de redes sociales en la publicación de Instagram del participante de Esto es Guerra.

NO LO DEJA JUGAR DOTA 2

En un video publicado por Flavia Laos se muestra a Patricio Parodi en la computadora, ella se queja de que el chico reality no pasa mucho tiempo con ella y todo el día está pendiente del ordenador. “No tengo idea qué hace en la computadora, pero miren todo el día está ahí. Amor, qué ves, cuenta, qué es eso. Los seguidores quieren saber qué haces cuando no tienes una cámara detrás”, menciona la modelo.

Patricio Parodi se ve un poco fastidiado por la insistencia de Flavia Laos. “No estoy jugando porque no me dejas jugar (...) No me dejas jugar”, indicó el chico reality. La modelo le pide al chico reality que reconozca que es un pisado y le hace varias bromas al respecto.

