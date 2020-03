Coronavirus Perú I Las imágenes de la detención arbitraria de cantante Chayan Plus indignaron a los usuarios en redes sociales. No ajeno a la coyuntura que atraviesa nuestro país, Rodrigo González se pronuncio en contra de este acto.

En su cuenta de Instagram, Rodrigo González publicó el video del portal Wayka donde se observa la detención del cantante iqueño mientras realizaba una transmisión en vivo. Además, Chayan Plus indica que los efectivos policiales lo golpearon y no respetaron su condición de paciente diabético.

El conductor de televisión señaló que si bien los policías hacen un excelente trabajo durante el estado de emergencia, hay otros “malos elementos” que abusan de ellos. “Están haciendo un trabajo grandioso por nosotros, pero también hay malos elementos y casos de abuso de autoridad”, fue el mensaje que compartió Rodrigo González en su cuenta de Instagram.

“Quiero agradecer a la gente (...) solamente quiero recalcar mi verdad, me he sentido tan mal, me he sentido de una manera vulnerada mis derechos como persona, como ciudadano. Me encontraba grabando en el espacio de mi casa y estaba haciendo grabación y de repente siento que golpean mi puerta, entran los policías, ocho policías, afuera habían más policías, estaba solito”, dijo el cantante en sus descargos en redes sociales.

