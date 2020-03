¡Le encanta mirar la paja en el ojo ajeno! Nicola Porcella publicó un video criticando a los influencers por realizar recetas y bailes en Tik Toks en plena cuarentena. Estas críticas no le gustaron para nada a Rodrigo González, quien lo destruyó en su cuenta de Instagram.

“Tengo una consulta sobre los influencers, yo no me considero así, yo soy una figura mediática. Teniendo un montón de seguidores y como ahora no les mandan ropa y no hacen sus unboxings, lo único que hacen es grabar Tik Toks o sus postrecitos, porque si están entretenernos, para eso está Netflix o jugar en familia. Creo que hay cosas más importantes”, se le escucha decir a Nicola Porcella en una grabación publicada en su cuenta de Instagram.

Rodrigo González se burló de las críticas de Nicola Porcella y dio a entender que su postura le parecía falsa. "Ahora se quiere hacer al profundo (...) Nicola habla como bueno. Que la persona que te contrata crea en ti, no significa que nosotros también, guapi. , Él es una persona mediática y listo, bueno muy listo tampoco es”, indicó en su cuenta de Instagram.

Además, Rodrigo González indicó que Nicola Porcella le parecía un desatinado “¿Sus plataformas están al servicio de la comunidad? A ti tampoco te están mandando nada y da risa que tú (que eres un eterno desatinado) ahora te hagas el profundo. Ya entendimos que odias el Tik Tok y que te conoces todas las aplicaciones de pago, sigamos con la cuarentena”, finaliza el mensaje del ex conductor de Latina en la mencionada red social.

Rodrigo González y María Pía Copello en Instagram

TAMBIÉN PUEDES LEER

Peluchín arremete contra Latina por reconocimiento a Karina Rivera: “El homenaje a la lágrima siempre resulta”

Peluchín muestra comentario machista de Nicola tras denuncias de figuras de Latina en su contra por violencia contra la mujer

Rodrigo González comparó a Nicola Porcella con Jimmy Santi por sus fotos con harto filtro